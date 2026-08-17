Die digitale Transformation und die europäische Energiewende verschmelzen zu einem gewaltigen Zukunftsmarkt. Denn der steigende Strombedarf von Rechenzentren, Industrie und Elektromobilität stellt Europas Energieinfrastruktur vor enorme Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der politische Druck, Versorgungssicherheit, Klimaziele und technologische Wettbewerbsfähigkeit miteinander zu verbinden. Davon profitieren Unternehmen, die Netze modernisieren, erneuerbare Kapazitäten ausbauen und intelligente Energiesysteme entwickeln. E.ON nimmt dabei eine zentrale Rolle im europäischen Stromnetz und im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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