Zürich - Ein mutmasslicher Hacker hat am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich alle Vorwürfe bestritten. Dem 52-jährigen Ukrainer wird vorgeworfen, Erpressersoftware entwickelt und damit Cyberangriffe auf Unternehmen wie den Zugbauer Stadler Rail ermöglicht zu haben. Der Staatsanwalt fordert zwölf Jahre Freiheitsstrafe. Er habe nie Schadsoftware entwickelt oder sich an Angriffen beteiligt, sagte der Beschuldigte am Montag vor Gericht. Der Quellcode ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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