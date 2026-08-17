Starker Wochenauftakt für die Aktien von Speicherchip-Herstellern. Sowohl die Anteile von SanDisk als auch dem AKTIONÄR-Depotwert Micron Technology gehören zu den Top-Gewinnern im marktbreiten S&P 500. Für frische Fantasie sorgt der KI-Plattformbetreiber Anthropic, der laut einem Medienbericht mit einem brachialen Umsatzwachstum neue Geldgeber überzeugen will (DER AKTIONÄR berichtete).Positive Impulse verleiht zudem ein positiver Analystenkommentar der Bank of America. Das US-Kreditinstitut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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