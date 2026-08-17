Weltweit wurde die Marke von drei Terawatt installierter Solarleistung überschritten - ein weiterer Meilenstein beim rasanten Ausbau der Photovoltaik. Laut BloombergNEF (BNEF) dauerte es etwa zehn Jahre, bis die globale Photovoltaik-Leistung von 100 Gigawatt im Jahr 2012 auf 1 Terawatt anstieg. Das zweite Terawatt kam in weniger als drei Jahren hinzu, das dritte folgte nun weniger als zwei Jahre später. Der genaue Zeitpunkt des Erreichens der Drei-Terawatt-Marke variiert jedoch je nach der von den Analysten verwendeten Methodik und Datenbasis. Es wird erwartet, dass sich das Ausbautempo weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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