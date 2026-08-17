New York - Relativ träge und ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte zum Start in die neue Handelswoche präsentiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 53.600 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 7.776 Zähler. Dagegen stieg der Tech-Index Nasdaq 100 um 0,2 Prozent auf 30.107 Punkte. An der Wall Street sorgt der anhaltende Nahost-Konflikt für Ernüchterung. Auch rund zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab