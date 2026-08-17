Drei Schwergewichte, drei verschiedene Branchen - der Dienstag liefert die ersten echten Signale der Berichtswoche.Der Dienstag steht ganz im Zeichen der Unternehmensberichte: BHP Group gibt mit seinen Jahreszahlen den Takt der Rohstoffmärkte vor, während Klarna mit dem ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang zeigt, ob die hohe Bewertung des Fintechs standhält. Home Depot wiederum wird zum Stimmungstest für den US-Heimwerkermarkt - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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