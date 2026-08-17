Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Deutschland rund 352.400 Gewerbe neu gegründet - ein Plus von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig verlor das Verarbeitende Gewerbe binnen eines Jahres 144.100 Arbeitsplätze.
Drei aktuelle Destatis-Statistiken zeichnen ein widersprüchliches Bild vom Wirtschaftsstandort Deutschland. Neben dem Gründungsanstieg zählt das Statistische Bundesamt auch rund 69.600 Neugründungen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Ein Zuwachs von drei Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Gleichzeitig stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Drei aktuelle Destatis-Statistiken zeichnen ein widersprüchliches Bild vom Wirtschaftsstandort Deutschland. Neben dem Gründungsanstieg zählt das Statistische Bundesamt auch rund 69.600 Neugründungen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Ein Zuwachs von drei Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Gleichzeitig stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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