Berlin - Die Bundesregierung will ihren diesjährigen Digitalgipfel am 2. und 3. November in den Wilhelm-Hallen im Berliner Bezirk Reinickendorf veranstalten. Das bestätigte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) dem Pro-Newsletter Technologie und KI des Nachrichtenmagazins Politico. Demnach ist erneut ein zweitägiges Format geplant. Die inhaltlichen Schwerpunkte würden derzeit noch ausgearbeitet, teilte das Ministerium mit. Vorgesehen seien "internationale, europäische und nationale Aspekte der Digitalpolitik".



Der Gipfel knüpft an die Ausgabe des vergangenen Jahres an, die Mitte November 2025 gemeinsam mit Frankreich unter dem Leitmotiv der digitalen Souveränität stattfand. Deutschland und Frankreich hatten damals angekündigt, eine gemeinsame Definition digitaler Souveränität zu entwickeln. Im Mai wurde die Initiative auf der Technologiemesse VivaTech in Paris fortgeführt.



Noch offen ist, welche konkreten Themen und Formate in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen werden. Unklar bleibt zudem, ob der erste Veranstaltungstag ausschließlich Unternehmen aus Deutschland vorbehalten sein soll. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hatte ein solches Modell vor einigen Monaten bei einer Branchenveranstaltung ins Spiel gebracht. Auf Nachfrage äußerte sich das BMDS dazu bislang nicht.



Nach Politico-Informationen aus Unternehmenskreisen deutet zugleich vieles darauf hin, dass die Bundesregierung den Gipfel für eine weitere Intensivierung der Beziehungen zu Kanada nutzen könnte. Offiziell bestätigt ist eine entsprechende Partnerschaft bislang nicht. Das Ministerium wollte sich zu möglichen internationalen Kooperationspartnern bislang nicht äußern.



Im Dezember des vergangenen Jahres hatten beide Länder bereits eine Digitalallianz vereinbart. Im Fokus der Kooperation steht der bevorstehende Zusammenschluss der KI-Unternehmen Cohere und Aleph Alpha, der zeitnah finalisiert werden soll. Cohere-Chef Aidan Gomez ist außerdem als Gast zur Kabinettsklausur der Bundesregierung in der kommenden Woche im brandenburgischen Neuhardenberg eingeladen. Dort soll er zum Schwerpunkt "Rahmenbedingungen für industrielle Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und für Schlüsseltechnologien - Deutschland auf Kurs bringen" sprechen.





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