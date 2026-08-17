Die Deutsche Telekom will seine Präsenz im polnischen Markt ausbauen. Das DAX-Unternehmen hat sich demnach mit dem Vermögensverwalter Macquarie auf die Akquisition von zwei Gesellschaften geeinigt. Laut einer Pressemitteilung der Bonner beläuft sich der Wert der beiden Zukäufe auf rund eine Milliarde Euro.Die Transaktion markiere einen neuen Schritt in der Transformation von T-Mobile Polska von einem reinen Mobilfunkbetreiber zu einem vollständig konvergenten Telekommunikationsanbieter, heißt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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