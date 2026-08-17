Jefferies bleibt bei Ferrari bullisch. Das Analysehaus hat die Einstufung "Buy" und das Kursziel von 400 € nach einer Luxusautoversteigerung im kalifornischen Monterey bestätigt. James Grzinic, der zuständige Analyst, sieht sich durch die Verkaufsergebnisse in seiner positiven Haltung gegenüber den Italienern klar bestätigt. Monterey liefert den Beweis Was Grzinic in Monterey beobachtet hat, ist für Ferrari-Investoren tatsächlich relevant. Die Auktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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