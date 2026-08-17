Paris/London/Zürich - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am Montag angesichts der weiter angespannten Lage in Nahost etwas Vorsicht walten lassen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 6.530,45 Punkten, blieb damit aber in der Nähe seines Rekordhochs aus der Vorwoche. Ausserhalb des Euroraums fiel der schweizerische Leitindex SMI um 0,61 Prozent auf 14.302,39 Zähler. Der britische FTSE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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