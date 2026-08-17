Die PayPal-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch bei 310,16 US$ einen beispiellosen Niedergang von zeitweise rund -88% hinter sich. Nun zeichnet sich im langfristigen Monatschart jedoch eine interessante Veränderung ab: Der seit 2021 dominierende Abwärtstrend wurde erstmals überwunden und die Aktie notiert wieder bei 60,47 US$. Bestätigt sich dieser Befreiungsschlag, könnte hier tatsächlich eine deutlich größere Comeback-Bewegung ihren Anfang nehmen. Zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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