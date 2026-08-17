Discovery Mining: Weltklasse-Bohrungen bei Borden | Fortuna kauft Bambadji für 200 Mio. USD
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Discovery Mining: Weltklasse-Bohrungen bei Borden | Fortuna kauft Bambadji für 200 Mio. USD
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|Mo
|Discovery Mining: World-Class Drilling at Borden | Fortuna Buys Bambadji for $200M
|Discovery Mining: World-Class Drilling at Borden | Fortuna Buys Bambadji for $200M
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|Mo
|Discovery Mining: Weltklasse-Bohrungen bei Borden | Fortuna kauft Bambadji für 200 Mio. USD
|Discovery Mining: Weltklasse-Bohrungen bei Borden | Fortuna kauft Bambadji für 200 Mio. USD
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|Mo
|Discovery Mining gibt weitere Explorationserfolge in Borden bekannt, erweitert die Hauptzone um mehr als einen halben Kilometer
|- Untertagebohrungen bestätigen und erweitern weiterhin die Hauptzone und die East Lower Zone (ELZ) 1,2,3
o Hauptzone: 9,16 g/t über 25,9 m, einschließlich
18,40 g/t über...
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|Fr
|Discovery Silver Corp. Profit Advances In Q2
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|Discovery Mining GAAP EPS of $0.11, revenue of $319.09M
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