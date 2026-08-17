EQS-News: Unigold Inc.
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Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 17. August 2026) - Unigold Inc. (TSXV: UGD) (OTC Pink: UGDIF) (FSE: UGB1) ("Unigold" oder das "Unternehmen") freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) für das Candelones-Projekt bekannt zu geben, das zu der zu 100 % unternehmenseigenen Konzession Neita Sur in der Dominikanischen Republik gehört. Die aktualisierte Schätzung gilt ab dem 6. August 2026 und ersetzt die am 31. Mai 2021 veröffentlichte Schätzung. Diese aktualisierte MRE ist so zuverlässig, dass sie wirtschaftliche Machbarkeitsstudien oder vorläufige Machbarkeitsstudien dieser Ressourcen rechtfertigt. Die Ressourcen befinden sich im Wesentlichen vollständig innerhalb eines optimierten Tagebaus, und weniger als 4 % der Ressourcen liegen als unterirdische Erweiterung unterhalb der optimierten Tagebausohle.
Tabelle 1.0 - Kombinierte Mineralressourcenschätzung für Tagebau und Untertagebau für CMC und CE, Stand: 6. August 2026
Anmerkungen folgen unten…
Die aktualisierten Mineralressourcen wurden von Herrn William J. Lewis, P.Geo. und Herrn Matt Ball, MIMMM, von Micon International Limited (qualifizierte Personen gemäß der Definition von NI 43-101) geschätzt. Herr Mohsin Hashmi, P.Eng. von Micon International Limited (eine qualifizierte Person gemäß der Definition von NI 43-101), ist verantwortlich für das RPEEE-Minendesign in der Bewertung der aktualisierten Mineralressourcenlagerstätten. Micon ist unabhängig von Unigold.
Joe Hamilton, Vorsitzender und CEO von Unigold, merkt an: "Die Bereitstellung dieser konsolidierten Ressource folgt auf metallurgische Studien, gemäß derer das Oxid- und Übergangsmaterial bei Candelones, das Gegenstand einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 für eine kleine Haufenlaugungsanlage war, für die Flotation geeignet ist, wenn auch mit etwas geringeren Ausbeuten im Vergleich zur Haufenlaugung. Da dieses Oxid- und Übergangsmaterial nur einen kleinen Teil der gesamten Ressource ausmacht, ist es sinnvoll, das gesamte Material in einer einzigen Flotationsanlage aufzubereiten. Diese Ressourcenschätzung ermöglicht es Unigold, Machbarkeitsstudien für die konsolidierte Ressource in der Region zu beginnen. Wir sind nun davon überzeugt, dass wir alle Materialarten und Mineralisierungen innerhalb der Lagerstätte mit einer einzigen Flotationsanlage aufbereiten können, so dass Cyanid vollständig aus dem Verfahren herausfällt. Das räumt effektiv ein zentrales Anliegen der lokalen Gemeinden aus."
Fast 93 % der bekannten Ressource werden als gemessenes und angezeigtes Material klassifiziert. Die Ressourcenschätzung ist durch Bohrungen, nicht durch die Geologie, begrenzt und ist in die Tiefe sowie entlang des Streichens offen. Unigold ist davon überzeugt, dass die Ressourcenbasis durch weitere Bohrungen erweitert werden kann. Bohrprogramme und Budgets werden in Verbindung mit technischen Arbeiten entwickelt und später in diesem Jahr in Studien zur Wirtschaftlichkeit einfließen.
Unigold beabsichtigt, die Genehmigungsverfahren und umfassenden Maßnahmen zur Einbindung der Gemeinde in der Dominikanischen Republik parallel zu den technischen Studien fortzusetzen und die lokalen Gemeinden während des gesamten Planungsprozesses miteinzubeziehen. MIMARENA (die staatliche Umweltbehörde) hat kürzlich Rahmenvorgaben für Projekte zur Mineralgewinnung veröffentlicht und diese werden als Leitfaden für den gesamten bevorstehenden Prozess dienen.
Die Mineralressourcenschätzung ("MRE") basiert auf insgesamt 475 Bohrlöchern (120.000 Meter). Diese MRE wurde in Übereinstimmung mit den Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") erstellt und gilt ab dem 6. August 2026. Die hier offengelegten Mineralressourcen werden in einen technischen Bericht aufgenommen, der sich derzeit in Bearbeitung befindet.
QA/QC
Bei der Diamantkernbohrung werden sowohl Werkzeuge mit HQ- als auch mit NQ-Durchmesser verwendet. Die Bohrungen werden zunächst mit HQ-Bohrern angelegt und dann mit NQ-Bohrern fertiggestellt. Der Bohrkern wird in der Auswertungseinrichtung vor Ort entgegengenommen. Dort wird er fotografiert und in Bezug auf geotechnische und geologische Daten erfasst und weiteren physikalischen Tests unterzogen, einschließlich der Analyse der magnetischen Suszeptibilität und spezifischen Dichte. Die Proben werden identifiziert, erfasst, mit einer Nass-Diamantsäge geteilt, und eine Hälfte des Bohrkerns wird zur Analyse versandt und die verbleibende Hälfte wird vor Ort gelagert. Es wird eine Mindestprobenlänge von 0,3 Metern und eine maximale Probenlänge von 1,5 Metern verwendet. Die meisten Proben wiesen eine durchschnittliche Länge von 1,0 Metern auf, sofern die geologischen Grenzen keine abweichende Probenlänge erforderten. Zertifizierte Standards und Leerproben werden nach dem Zufallsprinzip in den Probenstrom eingefügt und machen etwa 5-10 % der Proben aus. Die Proben werden an eine von Bureau Veritas betriebene Probenaufbereitungseinrichtung in der Dominikanischen Republik versandt. Die Analyse erfolgt im Labor von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. in Vancouver, B.C., Kanada. Alle Proben werden mittels einer 50-Gramm-Bleisammel-Brandprobe und Atomabsorptionsspektrometrie auf Goldgehalt analysiert. Darüber hinaus werden die meisten Proben auch mithilfe einer Multielement-Analyse von 36 Elementen nach Mehrsäurenaufschluss mittels ICP-OES untersucht.
Herr William J. Lewis, P.Geo., Herr Matt Ball, MIMMM, und Herr Mohsin Hashmi, P.Eng (Qualifizierte Personen gemäß NI 43-101) von Micon, haben die Inhalte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Den Herren Lewis, Ball und Hashmi sind keine politischen, ökologischen oder sonstigen Risiken bekannt, die die potenzielle Erschließung der mineralischen Ressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.
Herr Joseph Hamilton, P.Geo., CEO von Unigold, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.
Über Unigold Inc. - Goldexploration in der Karibik
Unigold ist ein kapitalkräftiges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen (über 9 Millionen CAD in bar zum 31. März 2026), das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol UGD und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol UGB1 gehandelt wird. Die Candelones-Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen befinden sich in der zu 100 % unternehmenseigenen Konzession "Neita Sur" in der Provinz Dajabón im Nordwesten der Dominikanischen Republik. Diese 9.990 ha große Konzession durchlief die verschiedenen Genehmigungsstufen problemlos und es steht aktuell die Erteilung einer Explorationskonzession aus. Das Unternehmen legte im vierten Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie für den Oxidanteil des Candelones-Vorkommens vor. Die 10.902 ha große Explorationskonzession "Neita Norte" wurde dem Unternehmen im zweiten Quartal 2023 erteilt. Anfang 2024 schloss Unigold ein Earn-in-Abkommen mit Barrick Gold ab. Damit kann Barrick eine Beteiligung von bis zu 60 % am Konzessionsgebiet Neita Norte erwerben, indem es über einen Zeitraum von acht Jahren mindestens 12 Millionen Dollar investiert und eine vorläufige Machbarkeitsstudie für eine identifizierte Lagerstätte vorlegt. Barrick kann weitere 20 % an der Konzession Neita Norte erwerben, wenn es innerhalb der nächsten vier Jahre eine Machbarkeitsstudie allein finanziert. Die beiden Konzessionen bilden zusammen den größten einzelnen Aufschluss von vulkanischem Gestein der kreidezeitlichen Tireo-Formation. Dieses Inselbogengebiet beherbergt vulkanogene Massivsulfidlagerstätten, epithermale Systeme mit mittlerer und hoher Sulfidierung sowie Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme. Unigold hat innerhalb der Konzessionsgebiete über 20 Bereiche identifiziert, die Goldsysteme an der Oberfläche aufweisen. Unigold konzentriert sich auf die mehrere Millionen Feinunzen schwere Candelones-Mineralisierung und ist gerade dabei, diese Lagerstätten in die Produktion zu bringen. Unigold ist seit dem Jahr 2002 in der Dominikanischen Republik tätig und genießt für seine Explorations- und Erschließungsaktivitäten weiterhin eine starke Unterstützung der lokalen Gemeinden.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.unigoldinc.com oder kontaktieren Sie uns:
Herr Joseph Hamilton
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17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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