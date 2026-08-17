New York - Die US-Börsen haben am Montag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.459 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.745 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.995 Punkten 0,2 Prozent im Minus.



Die jüngsten Drohungen einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg dürften die Anleger an der Wall Street beschäftigen. Gleichzeitig erwarten Analysten, dass die unterschiedlichen Interessen Washingtons und Teherans den Ölpreis einigermaßen stabil in einer Spanne von 70 bis 100 US-Dollar halten werden. Der Iran dürfte versuchen, im Fall der Fälle ein zu tiefes Absinken zu verhindern, während die USA bei einem zu großen Preisanstieg reagieren müssen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1580 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8636 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.419 US-Dollar gezahlt (+1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 122,69 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 90,70 US-Dollar, das waren 2,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur