Zum Start in die neue Handelswoche haben die wichtigsten US-amerikanischen Indizes leicht nachgegeben. Steigende Ölpreise aufgrund anhaltender Sorgen rund um die geopolitische Situation im Nahen Osten drücken auf die Stimmung. In einer starken Verfassung präsentierten sich indes erneut Gold und Silber.Die Kurse der beiden Edelmetalle haben nach einer kurzen Verschnaufpause wieder die jeweiligen August-Hochs angesteuert. Nach Monaten der Lethargie ist wieder Musik drin bei Gold und Silber.Im marktbreiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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