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17.08.26 | 20:34
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WESTERN DIGITAL CORPORATION Chart 1 Jahr
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CONSTELLATION BRANDS
CONSTELLATION BRANDS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CONSTELLATION BRANDS INC113,50-5,81 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC242,20-3,97 %
MARVELL TECHNOLOGY INC203,90+6,31 %
MICRON TECHNOLOGY INC880,70+4,71 %
NIKE INC33,715-4,26 %
RTX CORPORATION192,85+0,05 %
WESTERN DIGITAL CORPORATION459,65+4,24 %
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