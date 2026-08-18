Die SpaceX-Aktie hat ihre Erholung zuletzt eindrucksvoll fortgesetzt und seit dem lokalen Tief rund +43% zugelegt. Damit hat der Kurs einen Großteil des vorherigen Abverkaufs aufgeholt und sich wieder deutlich über die IPO-Marke bewegt. Nach der dynamischen Rallye stellt sich nun die Frage, ob SpaceX den Aufwärtstrend fortsetzen und sich langfristig wieder dem Rekordhoch nähern kann. Chartanalyse zur SpaceX-Aktie Seit dem Tief am 3. August hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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