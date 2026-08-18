Meta Platforms muss sich ab Dienstag dem bislang größten US-Prozess über mögliche Schäden sozialer Medien für Kinder stellen. 29 Bundesstaaten werfen dem Konzern vor, Facebook und Instagram bewusst suchtfördernd gestaltet und Daten von Kindern rechtswidrig genutzt zu haben. Meta selbst beziffert die theoretisch möglichen Strafen auf bis zu 1,4 Billionen US$. Bei einem Aktienkurs von rund 574 US$ stellt sich die Frage, ob diesmal tatsächlich das Geschäftsmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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