Die Almonty-Aktie hat ihre Erholung zuletzt weiter beschleunigt und seit dem lokalen Tief inzwischen rund +57% zugelegt. Rückenwind liefern die starken Geschäftszahlen, der deutlich gestiegene Wolframpreis und die Fortschritte beim Sangdong-Projekt. Damit hat sich das Chartbild spürbar aufgehellt. Nach der dynamischen Rallye stellt sich nun die Frage, ob Almonty bereits den nächsten Aufwärtsschub vorbereitet oder zunächst eine Verschnaufpause einlegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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