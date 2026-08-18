Die SanDisk-Aktie setzt ihre beeindruckende Erholung weiter fort und hat seit dem Tief vom 29. Juli bereits +83,5% zugelegt. Allein gestern ging es nochmals um +8,88% nach oben. Damit hat sich der Kurs in kürzester Zeit massiv erholt und rückt immer näher an das bisherige Rekordhoch. Nun stellt sich die Frage, ob die außergewöhnliche Dynamik anhält und die nächste Rallyephase bevorsteht. Chartanalyse zu Sandisk Corporation Nachdem der SanDisk-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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