Der Boom bei der Künstlichen Intelligenz hält an und treibt Indizes wie den S&P 500 auf neue Allzeithochs. Bald schon könnte die 8.000-Punkte-Marke fallen, so Charttechniker. Doch dahinter passiert viel mehr. Dort wo Robotik, KI, Drohnen und Energie verschmelzen, bieten sich stets gute Chancen für besonnene Anleger. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass derzeit vor allem bei sehr KI-nahen Titeln die Volatilität extrem hoch ist. Dennoch blicken wir heute auf die Aktien von SanDisk, First Hydrogen und Lundin Mining!
Enthaltene Werte: US80004C2008,CA5503721063,CA32057N1042Den vollständigen Artikel lesen ...
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