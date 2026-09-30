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Steht uns die nächste Drohnenrevolution bevor? Im vergangenen Jahr konnten Anleger mit Aktien wie DroneShield zeitweise mehr als 500% verdienen. Jetzt erobern unbemannte Systeme zunehmend auch den Boden.

Nach dem Himmel beginnt die Roboter-Revolution am Boden

An Drohnen aus der Luft hat sich die Welt längst gewöhnt. FPV-Systeme, Aufklärer und weitreichende Angriffsdrohnen gehören inzwischen zum Alltag des Krieges in der Ukraine. Doch jetzt zeichnet sich die nächste Revolution der modernen Kriegsführung ab. Roboter erobern das Schlachtfeld am Boden. "Reuters" berichtete Mitte September über die ukrainische Einheit NC13, die unbemannte Bodenfahrzeuge inzwischen nahezu täglich einsetzt - für Nachschub, Evakuierungen, aber auch für Angriffe mit Maschinengewehren und Sprengstoff. Der Kommandeur des 3. Armeekorps, Andrii Biletskyi, spricht gegenüber Reuters ausdrücklich von der nächsten "Revolution" der Kriegsführung. Sein Korps verfolgt das Ziel, einen erheblichen Teil der besonders gefährlichen Aufgaben an der Front von Robotern übernehmen zu lassen. Allein bis Juni hatten ukrainische Bodendrohnen nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits mehr als 50.000 Logistik- und Evakuierungseinsätze absolviert.

Wie weit die Entwicklung inzwischen geht, zeigte das 3. Armeekorps am 28. September. Nach Angaben der "Ukrainska Pravda" setzte die Einheit NC13 mit jeweils zwei Bullspike-Granatwerfern ausgerüstete Bodendrohnen gegen russische Stellungen ein. Die ferngesteuerten Fahrzeuge beschossen die Positionen zunächst und wurden anschließend in den Unterständen zur Explosion gebracht. Die Bediener befanden sich nach Angaben des Korps dabei mehrere zehn Kilometer von der Kontaktlinie entfernt. Bereits zuvor waren im Rahmen der Operation "Vivaldi" Bodenroboter zur Minenräumung sowie hinter russischen Linien eingesetzt worden. Damit verändert sich ihre Rolle sichtbar. Aus ferngesteuerten Lastenträgern werden zunehmend offensive Waffensysteme. Nach der Drohnenrevolution am Himmel beginnt nun die Robotisierung des Krieges am Boden.

Nach über 500% mit DroneShield startet jetzt First Hydrogen?

An der Börse wird die Revolution der Bodendrohnen bislang noch kaum als eigenständiges Thema gespielt. Wie schnell sich das ändern kann, zeigte der Drohnen-Hype 2025. Die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield legte im Jahresverlauf zeitweise von 0,77 AUD auf mehr als 6,60 AUD zu. Auch andere Drohnenwerte wurden zeitweise von einer enormen Anlegerfantasie erfasst. Red Cat etwa vervielfachte sich damals innerhalb weniger Monate. Es dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Bodendrohnen stärker in den Fokus der Börse rücken - insbesondere wenn die Ukraine deren militärischen Nutzen weiter demonstriert und westliche Armeen entsprechende Beschaffungsprogramme auflegen. Ein Kandidat für diesen Trend ist First Hydrogen.

First Mover im Billionenmarkt

Das Marktpotenzial ist riesig. Um ein First Mover zu sein, gibt First Hydrogen Vollgas. CEO Balraj Mann sagte: "Das Umfeld auf dem Schlachtfeld und im Sicherheitsbereich verändert sich rasant, und autonome Systeme gewinnen in den Bereichen Verteidigung, Infrastrukturschutz und Katastropheneinsatz zunehmend an Bedeutung. Durch den Aufbau von spezialisiertem Know-how im Bereich der künstlichen Intelligenz für unser UGV-Programm stärken wir das Potenzial der Plattform, Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen der nächsten Generation zu unterstützen, darunter autonome Navigation, Situationsbewusstsein und Maßnahmen zur Abwehr von Drohnen. Wir glauben, dass dies eine natürliche Erweiterung der Strategie von First Hydrogen an der Schnittstelle von sauberer Energie, autonomen Systemen, Mobilität und fortschrittlicher Robotik darstellt."

Experten sehen eine Billionenchance. Allein für humanoide Robotik rechnet RBC Capital Markets bis 2050 mit einem globalen Marktvolumen von rund 9 Billionen USD. Davon dürften nicht nur Hersteller kompletter Roboter profitieren, sondern insbesondere auch Anbieter zentraler Komponenten. Die Bank of America erwartet, dass die jährlichen Auslieferungen humanoider Roboter von rund 20.000 Stück im Jahr 2025 auf 10 Mio. im Jahr 2035 steigen. Auch bei unbemannten Bodenfahrzeugen zeichnet sich deutliches Wachstum ab. Fortune Business Insights prognostiziert hier einen Anstieg des weltweiten Marktvolumens von knapp 13 Mrd. USD auf mehr als 32 Mrd. USD bis 2034.

Auch militärische Studien sehen UGVs zunehmend als festen Bestandteil künftiger Kriegsführung. Eine im Februar 2026 veröffentlichte Ifri-Analyse mit Unterstützung des NATO Allied Command Transformation kommt auf Basis von Feldinterviews und Daten aus der Ukraine zu dem Schluss, dass Bodenroboter bereits für Nachschub, Verwundetenevakuierung, Minenlegen und -räumen sowie für Angriffe eingesetzt werden. Die Experten sehen den Trend weg von wenigen großen Plattformen hin zu einer größeren Zahl vergleichsweise günstiger, flexibel anpassbarer Systeme. Dies würde zur Strategie von First Hydrogen passen.

First Hydrogen positioniert sich im Billionenmarkt. Quelle: First Hydrogen



KI-gestützte UGV-Plattform

In der ersten Jahreshälfte hatte First Hydrogen den Einstieg in die mobile Robotik bekannt gegeben. Bereits Anfang September wurde es dann konkreter. Das Unternehmen erhielt exklusive weltweite Rechte, um eine KI-gestützte UGV-Plattform weiterzuentwickeln und kommerziell zu vermarkten. Das Konzept sieht ein flexibel konfigurierbares Bodenfahrzeug vor, das sowohl autonom als auch per Fernsteuerung eingesetzt werden kann. Mögliche Anwendungen reichen von militärischer Versorgung und der Unterstützung von Flugdrohnen über Sicherheits- und Industrieeinsätze bis hin zu Baustellenlogistik und Transportaufgaben auf der letzten Meile.

Kurz darauf weitete First Hydrogen seine Robotikstrategie deutlich aus. Mit einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb von 60% an Exodus Actuation Solutions erhält das Unternehmen Zugang zu einem breiten Technologie- und Patentportfolio rund um Motoren, Getriebe, Aktuatoren und Robotik. Exodus verfügt den Angaben zufolge über 26 erteilte sowie zehn weitere angemeldete Patente. Die entwickelten Systeme sollen unter anderem auf hohe Leistungsdichte, Präzision und Effizienz ausgelegt sein und zugleich Energiebedarf, Geräuschpegel und Kosten reduzieren. Nach Unternehmensangaben wurden bislang mehr als 500 Motoren und Getriebe produziert und ausgeliefert. Die Technologie kann in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden, darunter humanoide und industrielle Robotik, kollaborative Robotersysteme, automatisierte Produktionsprozesse und Anwendungen mit besonders präziser Bewegungssteuerung.

Gebündelt werden die neuen Aktivitäten in der vollständig kontrollierten Tochtergesellschaft First Humanoid Corp. Sie soll künftig als Plattform für humanoide Robotik, autonome Systeme und KI-basierte Technologien dienen und sowohl eigene Entwicklungen als auch entsprechendes geistiges Eigentum vermarkten.

Erstes UGV vorgestellt

Vor wenigen Wochen folgte bereits der nächste Meilenstein. First Hydrogen hat das erste UGV vorgestellt. Damit können die zentralen Funktionen wie Mobilität, modulare Nutzlasten und die technische Grundarchitektur demonstriert werden.

Das UGV ist nach einem offenen, modularen Systemansatz konzipiert. Batterien, Sensoren, Kameras, Roboterarme oder Recheneinheiten sollen sich schnell austauschen lassen, sodass eine Plattform für unterschiedliche Aufgaben genutzt werden kann. Vorgesehen sind unter anderem Einsätze in Logistik, Überwachung, Kommunikation und Verteidigung. Besonderes Merkmal ist ein automatisch öffnendes Start- und Trägermodul für Flugdrohnen, womit das Bodenfahrzeug zugleich als mobile Basis für Luftdrohnen dienen kann. Hinzu kommen ein robuster Antriebsstrang sowie eine teilweise robotergesteuerte Federung, die den Einsatz in schwierigem Gelände erleichtern und Reichweite sowie Energieeffizienz verbessern sollen.

Nach dem Nachweis der Kernarchitektur will First Hydrogen nun weitere Module und Konfigurationen speziell für Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen entwickeln. CEO Balraj Mann sieht in der fertigen Plattform und den exklusiven Patentrechten die Grundlage, um Geschäftsmöglichkeiten im wachsenden Markt für autonome Robotik und unbemannte Bodensysteme zu erschließen.

Fazit: Riesiger Markt, günstige Aktie

First Hydrogen positioniert sich mit hohem Tempo in einem Markt, der in den kommenden Jahren erheblich wachsen dürfte. Mit der UGV-Plattform, den exklusiven Patentrechten und dem Zugang zur Antriebs- und Robotiktechnologie von Exodus baut das Unternehmen eine Robotikplattform auf. Gleichzeitig zeigt der Krieg in der Ukraine, dass unbemannte Bodenfahrzeuge militärisch zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dem erheblichen Marktpotenzial steht derzeit eine vergleichsweise niedrige Börsenbewertung von rund 22 Mio. EUR gegenüber. Gelingt es First Hydrogen, aus der Technologie kommerzielle Aufträge und Umsätze zu generieren, könnte die Aktie eine Neubewertung vollziehen.

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