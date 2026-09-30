Die DroneShield-Aktie notiert rund -77% unter ihrem Rekordhoch, zeigt an einer wichtigen Unterstützung aber erste Lebenszeichen. Nach einem Tagesplus von +2,54% steht der Kurs bei 1,62 AU$. RSI und MACD drehen vorsichtig nach oben, während ein alternatives Elliott-Wellen-Szenario sogar deutlich höhere Ziele zulässt. Ist der Boden damit bereits erreicht? Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Seit dem Allzeithoch bei rund 6,71 AU$ befindet sich die DroneShield-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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