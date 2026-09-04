|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALPHABET INC CL A
|US02079K3059
|0,22 USD
|0,1892 EUR
|BHP GROUP LIMITED ADR
|US0886061086
|1,98 USD
|1,703 EUR
|BLOKS GROUP LTD
|KYG1R24P1085
|0,3247 HKD
|0,0356 EUR
|BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
|BMG1368B1028
|0,5 HKD
|0,0548 EUR
|CH ROBINSON WORLDWIDE INC
|US12541W2098
|0,63 USD
|0,5418 EUR
|CHINA COAL ENERGY CO LTD
|CNE100000528
|0,2127 HKD
|0,0233 EUR
|COVENANT LOGISTICS GROUP INC
|US22284P1057
|0,07 USD
|0,0602 EUR
|DOMINION ENERGY INC
|US25746U1097
|0,6675 USD
|0,5741 EUR
|EXELON CORPORATION
|US30161N1019
|0,42 USD
|0,3612 EUR
|FIRST MERCHANTS CORPORATION
|US3208171096
|0,37 USD
|0,3182 EUR
|GENERAL MOTORS COMPANY
|US37045V1008
|0,18 USD
|0,1548 EUR
|HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG H ...
|KYG4672G1064
|0,0228 HKD
|0,0025 EUR
|ICF INTERNATIONAL INC
|US44925C1036
|0,14 USD
|0,1204 EUR
|INTERFACE INC
|US4586653044
|0,03 USD
|0,0258 EUR
|JACK HENRY & ASSOCIATES INC
|US4262811015
|0,61 USD
|0,5246 EUR
|KIMCO REALTY CORPORATION
|US49446R1095
|0,28 USD
|0,2408 EUR
|LI NING CO LTD ADR
|US52989T1025
|1,2945 USD
|1,1134 EUR
|LIBERTY ENERGY INC
|US53115L1044
|0,09 USD
|0,0774 EUR
|METRO INC
|CA59162N1096
|0,4075 CAD
|0,254 EUR
|MUELLER INDUSTRIES INC
|US6247561029
|0,175 USD
|0,1505 EUR
|ORANGE COUNTY BANCORP INC
|US68417L1070
|0,18 USD
|0,1548 EUR
|PAYPAL HOLDINGS INC CDR
|CA70452C1095
|0,0099 CAD
|0,0062 EUR
|PEPSICO INC
|US7134481081
|1,48 USD
|1,2729 EUR
|PEPSICO INC CDR
|CA71344A1030
|0,2186 CAD
|0,1363 EUR
|PLAYMATES HOLDINGS LTD
|BMG7130P2206
|0,015 HKD
|0,0016 EUR
|RECTITUDE HOLDINGS LTD
|KYG7445R1011
|0,1 USD
|0,086 EUR
|SM ENERGY COMPANY
|US78454L1008
|0,22 USD
|0,1892 EUR
|SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG8245V1023
|0,2 HKD
|0,0219 EUR
|STRATEGIC EDUCATION INC
|US86272C1036
|0,6 USD
|0,516 EUR
|TAPESTRY INC
|US8760301072
|0,4625 USD
|0,3978 EUR
|TRUSTCO BANK CORP NY
|US8983492047
|0,4 USD
|0,344 EUR
|UNITED FIRE GROUP INC
|US9103401082
|0,2 USD
|0,172 EUR
|WESBANCO INC
|US9508101014
|0,38 USD
|0,3268 EUR
|XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG982771092
|0,18 HKD
|0,0197 EUR
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