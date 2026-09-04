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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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04.09.26 | 08:49
295,05 Euro
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USA Industrie 30
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ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ALPHABET
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALPHABET INC CL A295,05+0,17 %
BLOKS GROUP LTD8,1000,00 %
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD0,217-18,19 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC124,65+0,32 %
CHINA COAL ENERGY CO LTD1,251-1,11 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC29,400-0,68 %
DOMINION ENERGY INC57,10-0,59 %
EXELON CORPORATION37,730-1,40 %
FIRST MERCHANTS CORPORATION35,8000,00 %
GENERAL MOTORS COMPANY74,50-0,68 %
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS LTD0,113-1,74 %
ICF INTERNATIONAL INC75,50+2,03 %
INTERFACE INC31,800+1,27 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC143,85-0,69 %
KIMCO REALTY CORPORATION21,000+1,94 %
LIBERTY ENERGY INC17,3000,00 %
METRO INC55,00-1,79 %
MUELLER INDUSTRIES INC54,38+0,44 %
ORANGE COUNTY BANCORP INC38,4000,00 %
PEPSICO INC119,60-0,70 %
PLAYMATES HOLDINGS LTD0,041-4,65 %
RECTITUDE HOLDINGS LTD1,3700,00 %
SM ENERGY COMPANY32,600+0,62 %
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD1,051-3,45 %
STRATEGIC EDUCATION INC71,50+1,42 %
TAPESTRY INC104,55-0,85 %
TRUSTCO BANK CORP NY48,600+0,41 %
UNITED FIRE GROUP INC56,04-0,11 %
WESBANCO INC34,800+1,16 %
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,374-11,37 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.