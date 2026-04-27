|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AEON THANA SINSAP THAILAND PCL NVDR
|TH0664010R11
|2,95 THB
|0,0778 EUR
|AKZO NOBEL NV
|NL0013267909
|-
|1,54 EUR
|ASML HOLDING NV NY
|USN070592100
|3,177 USD
|2,7112 EUR
|BANCA PROFILO SPA
|IT0001073045
|-
|0,007 EUR
|BASICNET SPA
|IT0001033700
|-
|0,16 EUR
|BAYER AG
|DE000BAY0017
|-
|0,11 EUR
|BOUYGUES SA ADR
|US1021171087
|0,4862 USD
|0,4149 EUR
|E.ON SE ADR
|US2687801033
|0,6724 USD
|0,5738 EUR
|FIERA MILANO SPA
|IT0003365613
|-
|0,25 EUR
|FUGRO NV
|NL00150003E1
|-
|0,15 EUR
|FVCBANKCORP INC
|US36120Q1013
|0,07 USD
|0,0597 EUR
|HEINEKEN NV
|NL0000009165
|-
|1,16 EUR
|HEXAGON AB
|SE0015961909
|-
|0,14 EUR
|JOHN B SANFILIPPO & SON INC
|US8004221078
|1,5 USD
|1,28 EUR
|LH FINANCIAL GROUP PCL
|TH1019010Y18
|0,05 THB
|0,0013 EUR
|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ADR
|US5024413065
|1,7365 USD
|1,4819 EUR
|SCHWAELBCHEN MOLKEREI JAKOB BERZ AG
|DE0007218901
|-
|0,5 EUR
|SOUTH PLAINS FINANCIAL INC
|US83946P1075
|0,17 USD
|0,145 EUR
|TOMRA SYSTEMS ASA ADR
|US8899052042
|0,2207 USD
|0,1884 EUR
|TXNM ENERGY INC
|US69349H1077
|0,4225 USD
|0,3605 EUR
|UNION BANKSHARES INC
|US9054001071
|0,36 USD
|0,3072 EUR
|UNITED OVERSEAS BANK LIMITED ADR
|US9112713022
|1,1052 USD
|0,9431 EUR
|VALUE LINE INC
|US9204371002
|0,35 USD
|0,2986 EUR
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