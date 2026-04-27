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WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
24.04.26 | 17:35
38,500 Euro
-3,85 % -1,540
Branche
Pharma
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5-Tage-Chart
AEON THANA SINSAP
AEON THANA SINSAP THAILAND PCL NVDR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AEON THANA SINSAP THAILAND PCL NVDR2,3400,00 %
AKZO NOBEL NV50,88-3,27 %
BANCA PROFILO SPA0,2110,00 %
BASICNET SPA7,5300,00 %
BAYER AG38,500-3,85 %
FIERA MILANO SPA7,8700,00 %
FUGRO NV11,200-0,36 %
FVCBANKCORP INC13,1000,00 %
HEINEKEN NV66,00-1,84 %
HEXAGON AB9,474+0,38 %
JOHN B SANFILIPPO & SON INC68,000,00 %
LH FINANCIAL GROUP PCL0,0270,00 %
SCHWAELBCHEN MOLKEREI JAKOB BERZ AG42,4000,00 %
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC36,4000,00 %
TXNM ENERGY INC50,000-0,99 %
UNION BANKSHARES INC24,4900,00 %
VALUE LINE INC35,450-0,67 %
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