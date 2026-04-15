Wetzikon - Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma treibt seine Transformation voran und baut bis Ende 2026 insgesamt 100 Stellen ab. Das sind rund zwölf Prozent der Belegschaft. Der Konzern will so die Kosten zu senken und die Profitabilität zu verbessern. Von den Stellenstreichungen sind Standorte in der Schweiz, Rumänien, Deutschland und den USA betroffen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Maximal 50 Stellen sollen im April und Mai ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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