Was hinter dem wachsenden industriellen Interesse an Graphen-Beschichtungen steckt

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Wer eine Offshore-Plattform, einen Windpark im Meer oder eine industrielle Hafenanlage betreibt, kämpft zwangsläufig gegen denselben Gegner: Korrosion. Salzwasser, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen greifen selbst massive Stahlkonstruktionen kontinuierlich an. Die Folge sind hohe Wartungskosten, regelmäßige Reparaturen und teilweise erhebliche Produktionsausfälle.

Genau deshalb investieren Unternehmen weltweit in neue Schutzsysteme. Während klassische Beschichtungen seit Jahrzehnten weiterentwickelt werden, richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf neue Materialien, die bestehende Lösungen leistungsfähiger machen könnten. Eines dieser Materialien ist Graphen.

Lange Zeit galt Graphen vor allem als wissenschaftliche Innovation. Inzwischen wächst jedoch die Zahl der Unternehmen, die den Werkstoff in konkrete industrielle Anwendungen überführen wollen.

Warum die Industrie nach besseren Beschichtungen sucht

Der Bedarf an langlebigen Schutzsystemen steigt in vielen Branchen. Zahlreiche Industrieanlagen wurden ursprünglich für deutlich kürzere Betriebszeiten konzipiert, als sie heute tatsächlich erreichen sollen. Betreiber von Offshore-Windparks, Energieanlagen oder Infrastrukturprojekten versuchen deshalb, die Lebensdauer bestehender Anlagen zu verlängern und gleichzeitig Wartungsintervalle zu reduzieren.

Dabei gewinnt nicht nur die Qualität einer Beschichtung an Bedeutung. Entscheidend wird zunehmend, wie lange ein Schutzsystem seine Wirkung unter realen Einsatzbedingungen aufrechterhalten kann.

Diese Entwicklung verändert den Markt. Beschichtungen werden immer häufiger nicht als Verbrauchsprodukt betrachtet, sondern als wirtschaftlicher Faktor, der über Instandhaltungskosten und Anlagenverfügbarkeit mitentscheidet.

Was Graphen von klassischen Zusatzstoffen unterscheidet

Graphen besteht aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen und besitzt Eigenschaften, die Materialwissenschaftler seit Jahren beschäftigen. Das Material ist außergewöhnlich stabil, gleichzeitig flexibel und weist starke Barriereeigenschaften auf.

Für Beschichtungshersteller ist vor allem letzterer Punkt interessant. Viele Korrosionsschäden beginnen dort, wo Wasser und Sauerstoff durch kleinste Schwachstellen in die Schutzschicht eindringen. Mit zunehmendem Alter entstehen Mikrorisse, die diesen Prozess beschleunigen.

Graphen kann innerhalb einer Beschichtung zusätzliche Barrieren bilden und die Ausbreitung solcher Schäden erschweren. Ziel ist dabei nicht, bestehende Systeme vollständig zu ersetzen. Vielmehr versuchen Hersteller, bewährte Beschichtungen gezielt zu verbessern und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Gerade in Industrien mit hohen Wartungs- und Stillstandskosten kann bereits eine vergleichsweise kleine Leistungssteigerung wirtschaftlich interessant sein.

Warum große Beschichtungshersteller die Technologie testen

Dass Graphen längst kein reines Forschungsthema mehr ist, zeigt ein Blick auf die Beschichtungsbranche selbst. Internationale Hersteller prüfen seit einigen Jahren, wie sich das Material in bestehende Produktlinien integrieren lässt.

Zu den bekanntesten Unternehmen gehört Akzo Nobel (ISIN: NL0013267909). Der niederländische Konzern zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Industrie- und Schutzbeschichtungen. Mit Produkten wie Interzone 954 schützt Akzo Nobel seit Jahrzehnten Stahlstrukturen in anspruchsvollen Umgebungen - von Offshore-Anlagen bis hin zu Öl- und Gasprojekten.

Die Entscheidung, Graphen in ein bereits etabliertes Beschichtungssystem zu integrieren, zeigt, wie sich die Diskussion verändert hat. Es geht immer weniger um die Frage, ob Graphen interessante Eigenschaften besitzt. Stattdessen steht inzwischen die praktische Anwendung im Vordergrund.

Auch andere Marktteilnehmer beschäftigen sich verstärkt mit Technologien, die Wartungszyklen verlängern und Korrosionsschutz effizienter machen sollen.

Von der Materialidee zum Industrieprodukt

Genau an diesem Übergang arbeitet Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750). Das Unternehmen entwickelt mit EcoSPARC ein Graphen-Additiv, das bestehende Schutzbeschichtungen ergänzen soll.

Bemerkenswert ist dabei der gewählte Ansatz. Statt neue Beschichtungssysteme aufzubauen, setzt Sparc auf die Integration in bestehende Produkte. Für industrielle Kunden reduziert das den Aufwand einer möglichen Einführung erheblich, weil etablierte Prozesse und Lieferketten weitgehend erhalten bleiben.

Die Zusammenarbeit mit Akzo Nobel folgt genau dieser Logik. Geplant ist die Einführung einer EcoSPARC-optimierten Variante von Interzone 954. Parallel liefert HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) hochreines Graphen für die weitere Entwicklung und spätere Skalierung.

Damit entsteht eine Wertschöpfungskette, die von der Materialproduktion über die Produktintegration bis zur industriellen Anwendung reicht.

Der Markt tritt in eine neue Phase ein

Noch vor wenigen Jahren dominierten Forschungsberichte und Labortests die Diskussion rund um Graphen. Heute entstehen zunehmend Partnerschaften zwischen Materialentwicklern, Beschichtungsherstellern und Industrieunternehmen.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt einen neuen Abschnitt erreicht. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob Graphen interessante Eigenschaften besitzt. Vielmehr wird nun getestet, ob sich daraus wirtschaftlich tragfähige Produkte entwickeln lassen.

Ob Graphen langfristig zum Standard moderner Schutzbeschichtungen wird, lässt sich heute noch nicht beantworten. Die steigende Zahl industrieller Projekte zeigt jedoch, dass die Branche zunehmend nach praktischen Einsatzmöglichkeiten sucht - und genau dort entscheidet sich letztlich, welche Technologien sich durchsetzen.

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Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/24/3261101/0/en/HydroGraph-and-Sparc-Technologies-Team-Up-to-Commercialize-Graphene-Enhanced-Coatings-for-Global-Infrastructure-Protection.html

https://clients3.weblink.com.au/pdf/SPN/03086636.pdf

https://www.akzonobel.com/content/dam/akzonobel-corporate/global/en/regional-assets/japan/wind-expo-2025-brochure-02-IP0078-Interzone%20954-UK-LR.pdf

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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