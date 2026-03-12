DJ PTA-News: Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt: Reederei Herbert Ekkenga schließt 2024/2025 wieder mit einem Jahresüberschuss ab - und schlägt Ausschüttung einer Dividende von 33 EUR je Aktie zzgl. 11 EUR je Vorzugsaktie vor

Bad Zwischenahn (pta000/12.03.2026/09:00 UTC+1)

Bad Zwischenahn, den 12. März 2026 - Die Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt (nachfolgend: Reederei Herbert Ekkenga; Vorzugsaktien: ISIN DE000A2NBP31; Stammaktien: ISIN DE000A2NBP23) hat das Geschäftsjahr 2024/2025 (1. November 2024 bis 31. Oktober 2025) mit Umsatzerlösen von 1,02 Mio. EUR (Vj. 1,03 Mio. EUR) und einem Jahresüberschuss von 38 TEUR (Vj. -204 TEUR) abgeschlossen.

Insgesamt wurden auf den beiden Passagierschiffen MS Ammerland und MS Bad Zwischenahn 80.700 Personen befördert. Der Rückgang um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr ist bei einer insgesamt guten Hauptsaison auf das teils windige und unbeständige Sommerwetter 2025 zurückzuführen, aber auch auf eine nur eingeschränkte Erreichbarkeit des Anlegers Rostrup durch für die MS Bad Zwischenahn. Der neue Anleger Rostrup wurde barrierefrei gebaut, jedoch zu Hoch für den Kopflander MS Bad Zwischenahn. Die erforderliche Anpassung des Anlegers soll zeitnah im Frühjahr 2026 erfolgen.

Kostenseitig ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Reduktion um insgesamt 278 TEUR. Während die Personalkosten mit 563 TEUR (Vj. 546 TEUR) und die Abschreibungen mit 152 TEUR (Vj. 144 TEUR) auf dem Vorjahresniveau lagen, sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich auf 289 TEUR (Vj. 591 TEUR). Im Vorjahr hatte die Generalüberholung der MS Bad Zwischenahn wesentlich höhere Instandhaltungskosten zur Folge gehabt. Im Berichtsjahr ergab sich außerplanmäßig ein Getriebeschaden der MS Ammerland im Juni 2025, wodurch das Schiff 13 Tage aus dem Verkehr gezogen worden war. Entsprechende Buchungen hatte jedoch die MS Bad Zwischenahn übernehmen können, weshalb kein größerer wirtschaftlicher Schaden entstanden war.

Vorbuchungslage für Hauptsaison 2026 gut - Wintersaison 2025/2026 witterungsbedingt belastet

Derzeit wird mit Hochdruck der Saisonstart für Aril 2026 vorbereitet. Bislang kann die Reederei Herbert Ekkenga über eine gute Vorbuchungslage berichten. Die angebotenen Abendveranstaltungen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Auch die Nachfrage nach dem Winterfahrtprogramm war ungebrochen hoch. Leider sorgte die starke winterliche Witterung mit Nebel, Sturm, Schnee und Eis auf dem Zwischenahner Meer für wochenlange Fahrt-Ausfälle. Entsprechend war es der Reederei Herbert Ekkenga in der Wintersaison 2025/2026 nicht möglich, erlösseitig an das Vorjahresniveau anzuknüpfen. Auch die Winterarbeiten an den Schiffen konnten witterungsbedingt nicht plangemäß ausgeführt werden. Außenarbeiten wurden durch Minusgrade ausgebremst, Innenarbeiten konnten dagegen vorgenommen werden. Die entsprechend noch nicht abgeschlossene Rumpfsanierung der MS Ammerland wird zügig zu Ende gebracht, sodass diese spätestens ab Mai 2026 ihre Rundfahrten durchführen kann.

Ordentliche Hauptversammlung findet am 24. April 2026 statt

Die ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2024/2025 wird am 24. April 2026 wieder auf der MS Bad Zwischenahn abgehalten. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Ausschüttung einer Dividende von 33 EUR/Aktie zzgl. 11 EUR/Aktie für Inhaber der Vorzugsaktie vor.

Der Geschäftsbericht 2024/2025 und die Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung werden im Tagesverlauf auf der Website von Reederei Herbert Ekkenga unter https://weisseflottezwischenahn.de/news/ zum Download bereitgestellt.

Kontakt: Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt Anja Lid, Vorstand Peterstraße 14a 26160 Bad Zwischenahn Deutschland Tel. +49 4403 949599 Mail: a.lid@weisse-flotte-zwischenahn.de Website: www.weisseflottezwischenahn.de

Aussender: Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt
ISIN(s): DE000A2NBP23 (Aktie) DE000A2NBP31 (Aktie)

