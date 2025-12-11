DJ PTA-News: Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt: Die Aktien der Reederei Herbert Ekkenga AG notieren ab dem 15. Dezember 2025 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf

Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt: Die Aktien der Reederei Herbert Ekkenga AG notieren ab dem 15. Dezember 2025 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf

Bad Zwischenahn (pta000/11.12.2025/12:00 UTC+1)

Bad Zwischenahn, den 11. Dezember 2025 - Die Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt (nachfolgend: Reederei Herbert Ekkenga; Vorzugsaktien: ISIN DE000A2NBP31; Stammaktien: ISIN DE000A2NBP23) hat im Zuge der Einstellung des Handels an der Börse Berlin (die Börse Berlin betreibt den Freiverkehr nur noch bis Jahresende) eine neue Heimat für ihre Aktien gefunden. Mit Wirkung ab dem 15. Dezember 2025 notieren die Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Für die Aktionäre der Reederei Herbert Ekkenga ergeben sich mit dem Segmentwechsel nach Düsseldorf keine Veränderungen, die gewohnte Transparenz wird aufrechterhalten.

Kontakt: Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt

ISIN(s): DE000A2NBP23 (Aktie) DE000A2NBP31 (Aktie)

