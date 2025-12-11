Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
News von heute Morgen: Noch bevor der Markt erwacht, könnte es jetzt explosiv werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2NBP2 | ISIN: DE000A2NBP23 | Ticker-Symbol: EKK1
Berlin
11.12.25 | 08:09
5.050,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
REEDEREI HERBERT EKKENGA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REEDEREI HERBERT EKKENGA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
11.12.2025 12:33 Uhr
191 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt: Die Aktien der Reederei Herbert Ekkenga AG notieren ab dem 15. Dezember 2025 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf

DJ PTA-News: Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt: Die Aktien der Reederei Herbert Ekkenga AG notieren ab dem 15. Dezember 2025 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt: Die Aktien der Reederei Herbert Ekkenga AG notieren ab dem 15. Dezember 2025 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf

Bad Zwischenahn (pta000/11.12.2025/12:00 UTC+1)

Bad Zwischenahn, den 11. Dezember 2025 - Die Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt (nachfolgend: Reederei Herbert Ekkenga; Vorzugsaktien: ISIN DE000A2NBP31; Stammaktien: ISIN DE000A2NBP23) hat im Zuge der Einstellung des Handels an der Börse Berlin (die Börse Berlin betreibt den Freiverkehr nur noch bis Jahresende) eine neue Heimat für ihre Aktien gefunden. Mit Wirkung ab dem 15. Dezember 2025 notieren die Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Für die Aktionäre der Reederei Herbert Ekkenga ergeben sich mit dem Segmentwechsel nach Düsseldorf keine Veränderungen, die gewohnte Transparenz wird aufrechterhalten.

Kontakt: Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt Anja Lid, Vorstand Peterstraße 14a 26160 Bad Zwischenahn Deutschland Tel. +49 4403 949599 Mail: a.lid@weisse-flotte-zwischenahn.de Website: www.weisseflottezwischenahn.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt 
           Peterstraße 14a 
           26160 Bad Zwischenahn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Anja Lid 
Tel.:         +49 4403 949599 
E-Mail:        a.lid@weisse-flotte-zwischenahn.de 
Website:       www.weisseflottezwischenahn.de 
ISIN(s):       DE000A2NBP23 (Aktie) DE000A2NBP31 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765450800461 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 06:00 ET (11:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.