Datum der Anmeldung:
22.05.2026
Aktenzeichen:
B5-59/26
Unternehmen:
Hexagon / Hexagon Manufacturing Intelligence / Baker Hughes Company / Waygate Business (Anteilserwerb, Vermögenserwerb)
Produktmärkte:
NDT Prüfgeräte, Ultraschall-Messgeräte, kamerabasierte Inspektionslösungen, tragbare und stationäre röntgentomographische und computertomographische Messgeräte
22.05.2026
Aktenzeichen:
B5-59/26
Unternehmen:
Hexagon / Hexagon Manufacturing Intelligence / Baker Hughes Company / Waygate Business (Anteilserwerb, Vermögenserwerb)
Produktmärkte:
NDT Prüfgeräte, Ultraschall-Messgeräte, kamerabasierte Inspektionslösungen, tragbare und stationäre röntgentomographische und computertomographische Messgeräte
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