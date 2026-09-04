Das Instrument BZA IT0005623845 EPH INVEST S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2026The instrument BZA IT0005623845 EPH INVEST S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.09.2026 and ex capital adjustment on 07.09.2026Das Instrument EMH DE000A2YN777 PFERDEWETTEN.DE AG NA ON EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2026The instrument EMH DE000A2YN777 PFERDEWETTEN.DE AG NA ON EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.09.2026 and ex capital adjustment on 07.09.2026Das Instrument MSPA MA0000011488 ITISSALAT AL-MA. INH.DH 6 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2026The instrument MSPA MA0000011488 ITISSALAT AL-MA. INH.DH 6 EQUITY is traded ex capital adjustment on 04.09.2026Das Instrument XP4 AU0000004DS8 4DS MEMORY LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2026The instrument XP4 AU0000004DS8 4DS MEMORY LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.09.2026 and ex capital adjustment on 07.09.2026Das Instrument 1ET CA74359L2049 PROSPECTOR METALS NEW EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2026The instrument 1ET CA74359L2049 PROSPECTOR METALS NEW EQUITY is traded ex capital adjustment on 04.09.2026Das Instrument 9UG1 NO0013461350 INTEGRATED W.S. ASA NK 2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 07.09.2026The instrument 9UG1 NO0013461350 INTEGRATED W.S. ASA NK 2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.09.2026 and ex capital adjustment on 07.09.2026Das Instrument CPT IL0004960188 COLLPLANT BIOTECH. IS-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2026The instrument CPT IL0004960188 COLLPLANT BIOTECH. IS-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 04.09.2026