The following instruments on XETRA do have their first trading 07.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.09.2026
Aktien
1 AU0000122210 Cettire Ltd.
2 IT0005730095 EPH Invest S.p.A.
Anleihen/ETF
1 XS3486650XXX Kingspan Securities (Ireland) DAC
2 XS3497415XXX Pakistan, Islamische Republik
3 XS3489966XXX Pakistan, Islamische Republik
4 XS3478193XXX Boels Topholding B.V.
5 FR001401AXXX Bureau Veritas S.A.
6 XS3486650XXX Kingspan Securities (Ireland) DAC
7 FR001401AXXX New Immo Holding S.A.
8 FR001401AXXX Nexans S.A.
9 DE000CZ45XXX Commerzbank AG
10 DE000A4DFXXX DZ HYP AG
11 EU000A4E0XXX Europäische Union
12 XS3460877XXX 3M Co.
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 IE00008UMXXX iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF
15 IE00003M6XXX Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF - 1C
16 IE0000QMHXXX Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF - 1D
17 IE000G5ERXXX Xtrackers Euro Stoxx UCITS ETF - 1C
18 IE000I687XXX Xtrackers Euro Stoxx UCITS ETF - 1D
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.09.2026
Aktien
1 AU0000122210 Cettire Ltd.
2 IT0005730095 EPH Invest S.p.A.
Anleihen/ETF
1 XS3486650XXX Kingspan Securities (Ireland) DAC
2 XS3497415XXX Pakistan, Islamische Republik
3 XS3489966XXX Pakistan, Islamische Republik
4 XS3478193XXX Boels Topholding B.V.
5 FR001401AXXX Bureau Veritas S.A.
6 XS3486650XXX Kingspan Securities (Ireland) DAC
7 FR001401AXXX New Immo Holding S.A.
8 FR001401AXXX Nexans S.A.
9 DE000CZ45XXX Commerzbank AG
10 DE000A4DFXXX DZ HYP AG
11 EU000A4E0XXX Europäische Union
12 XS3460877XXX 3M Co.
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 IE00008UMXXX iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF
15 IE00003M6XXX Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF - 1C
16 IE0000QMHXXX Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF - 1D
17 IE000G5ERXXX Xtrackers Euro Stoxx UCITS ETF - 1C
18 IE000I687XXX Xtrackers Euro Stoxx UCITS ETF - 1D
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