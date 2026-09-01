Kupfer ist der Top-Performer in diesem Jahr unter allen börsengehandelten Metallen und notiert auf Allzeithoch. Als Argument wird die starke Nachfrage angeführt: das globale Wachstum, KI-Rechenzentren oder die Erneuerung von Stromnetzen in den alten Industrieländern. Doch die Angebotsseite wird schnell vergessen, und sie ist der Flaschenhals. Als Kupfer noch billig war in den 2010ern, wurde kaum investiert. Über die Jahre wurden immer weniger Vorkommen entdeckt und die Pipeline an Entwicklungsprojekten ist klein. Die strukturellen Probleme gehen aber noch weiter. Viele große Minen sind alt, ihre Erzgrade sinken. Wenn dann wie im September 2025 ein Unglück wie auf der Grasberg-Mine geschieht, kippt das Angebot. Davon profitieren Kupferfirmen wie nie zuvor. Wer heute über produzierende Minen verfügt, wähnt sich im Rohstoff-Paradies. Doch auch jene, die in den kommenden Jahren in Produktion gehen wollen, dürften zu den Gewinnern zählen. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien Lundin Mining, Power Metallic Mines und Ivanhoe Mines.

Enthaltene Werte: CA46579R1047,CA73929R1055,CA5503721063

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