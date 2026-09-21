An der Börse entscheiden nicht nur Kennzahlen, sondern Phantasie und mögliche Wendepunkte in der Unternehmensgeschichte. Ein Milliardenauftrag im KI-Umfeld, ein Meilenstein im Rohstoffsektor und ein dramatischer Gewinneinbruch zeigen, wie schnell sich Chancen und Risiken innerhalb von Tagen neu verteilen. Genau diese Mischung aus Euphorie, Hoffnung und Absturz macht drei sehr unterschiedliche Aktien derzeit so spannend - und liefert Anlegern wertvolle Hinweise darauf, wo jetzt Potenzial lockt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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