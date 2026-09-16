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80,4 g/t Gold und 131 g/t Silber: Was, wenn die alten Minen erst der Anfang waren?
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zukunftsbilanzen.de
16.09.2026 06:46 Uhr
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Allianz - Kippt jetzt die Stimmung? KI-Schock bei Aixtron! Rohstoff-Perle Power Metallic Mines vor Gegenbewegung nach oben?

Die Allianz folgt stoisch ihrem Trend nach oben, so hatte es zumindest bis zuletzt den Anschein, aber damit könnte jetzt Schluss sein, denn die Stimmung droht zu kippen. Das hat der bisherige High-Flyer aus dem Halbleitersektor Aixtron schon hinter sich gebracht, denn im Zuge hitziger KI-Debatten geriet die Aktie zuletzt nochmals plötzlich gewaltig ins Wanken und stürzte ab. War's das, oder kommt da noch mehr? Gleichzeitig keimt in der Rohstoffbranche neue Hoffnung auf, denn Power Metallic Mines sorgt mit hochgradigen Funden für Aufsehen. Bietet der jüngste Drawdown bei der Aktie jetzt eine fantastische Einstiegsgelegenheit? Fragen über Fragen! Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Zahlen, Risiken und Chancen dieser drei Werte. Erfahren Sie, wo ein interessanter Wert für Ihr Depot jetzt lauern könnte.

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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