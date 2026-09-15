Unter Québecs Böden schlummern Kupfer und Edelmetalle, in Oracles Auftragsbüchern stapeln sich Milliardenverträge und Adobe verdient trotz KI-Sorgen prächtig. Doch an der Börse überwiegen die Zweifel. Genau das macht die drei Aktien interessant. Besonders viel Fantasie steckt in dem kanadischen Explorer Power Metallic Mines: Die erste Ressourcenschätzung für die Lion-Zone gibt der Hoffnung auf eine neue Mine mehr Substanz. Analysten trauen dem Hotstock mehr als Verdopplungspotenzial zu. Auch bei Oracle und Adobe fragen sich Investoren, ob der Markt die Risiken richtig erkennt oder die Chancen unterschätzt. Frische Zahlen und Nachrichten liefern womöglich neue Kaufargumente. Wir nehmen das Trio im Aktien-Check unter die Lupe.Den vollständigen Artikel lesen ...
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