Selten bewegt eine einzelne Meldung die Märkte so schnell wie ein Quartalsgewinn, der alle Erwartungen hinter sich lässt, ein Forschungsdurchbruch, der Hoffnungen befeuert, oder ein konkreter Schritt, der aus einem Versprechen greifbare Planung macht. Genau diese drei Dynamiken treffen an der Börse derzeit aufeinander: Hier der Sprung eines Beratungsunternehmens, dessen Ausblick die Zweifel der vergangenen Monate wegfegt, dort ein Medizintechniker, dessen Laborerfolg die Fantasie beflügelt, und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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