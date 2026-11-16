EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Viromed Medical AG: Veränderungen im Vorstand
Mitteilende Person:
Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|E-Mail:
|kontakt@viromed-medical.de
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|ISIN:
|DE000A40ZVN7
|WKN:
|A40ZVN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|EQS News ID:
|2436132
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2436132 16.11.2026 CET/CEST