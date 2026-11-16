EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Viromed Medical AG: Veränderungen im Vorstand



16.11.2026 / 17:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Viromed Medical AG: Veränderungen im Vorstand



Rellingen, 16. November 2026 - Der Aufsichtsrat der Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7) hat heute beschlossen, Christian Strauch zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Herr Strauch übernimmt das Amt mit heutiger Wirkung und einer Laufzeit von knapp drei Jahren bis zum Ablauf des 31. Oktober 2029. Christian Strauch verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Aufbau sowie in der Skalierung von Unternehmen im Gesundheitssektor.



Zugleich hat Uwe Perbandt, Gründer der Viromed Medical AG, heute sein Vorstandamt zum Ablauf des 31. Dezember 2026 aus persönlichen Gründen niedergelegt. Mitteilende Person: Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG



Kontakt Viromed E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Ende der Insiderinformation



16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News