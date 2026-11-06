Die Viromed Medical AG hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 2,0 Mio. EUR erzielt, um ihre Liquiditätsausstattung während des kommerziellen Markthochlaufs von ViroCAP zu stärken. Parallel dazu hat das Unternehmen wichtige operative Meilensteine erreicht. Hierzu zählen insbesondere die mehrere Monate früher als geplant erteilte regulatorische Zulassung von ViroCAP med in der Türkei sowie der Abschluss einer ersten Erstattungsvereinbarung mit einer gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland. Die Zulassung in der Türkei schafft die Voraussetzung für die Auslieferung von Geräten im Rahmen verbindlicher Mindestabnahmemengen von insgesamt 7.000 Geräten bis zum Geschäftsjahr 2028. Die Erstattungsvereinbarung stellt zugleich einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer breiteren Anwendung im klinischen Alltag dar. Aufgrund anfänglicher Produktionsverzögerungen senken wir zwar unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das Geschäftsjahr 2026. Die jüngsten Entwicklungen stärken jedoch unser Vertrauen in den erwarteten deutlichen Geschäftshochlauf im Jahr 2027. Auch die langfristige Investmentthese für die Technologie des kalten atmosphärischen Plasmas bleibt unverändert intakt. Wir bestätigen unser KAUFEN-Rating und unser Kursziel von EUR 11,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viromed-medical-ag





© 2026 mwb research