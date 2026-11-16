EQS-News: Viromed Medical AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Viromed Medical AG stellt Vorstand für die nächste Wachstumsphase neu auf
Rellingen, 16. November 2026 - Der Aufsichtsrat der Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7) hat heute beschlossen, Christian Strauch zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Herr Strauch übernimmt das Amt mit Wirkung zum 16. November 2026 und einer Laufzeit von knapp drei Jahren bis zum Ablauf des 31. Oktober 2029. Uwe Perbandt, Gründer der Viromed Medical AG, hat zugleich heute sein Vorstandsamt zum Ablauf des 31. Dezember 2026 aus persönlichen Gründen niedergelegt.
16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|E-Mail:
|kontakt@viromed-medical.de
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|ISIN:
|DE000A40ZVN7
|WKN:
|A40ZVN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|EQS News ID:
|2436146
|Ende der Mitteilung
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2436146 16.11.2026 CET/CEST