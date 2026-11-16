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Viromed Medical AG stellt Vorstand für die nächste Wachstumsphase neu auf



16.11.2026 / 18:00 CET/CEST

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Viromed Medical AG stellt Vorstand für die nächste Wachstumsphase neu auf Rellingen, 16. November 2026 - Der Aufsichtsrat der Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7) hat heute beschlossen, Christian Strauch zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Herr Strauch übernimmt das Amt mit Wirkung zum 16. November 2026 und einer Laufzeit von knapp drei Jahren bis zum Ablauf des 31. Oktober 2029. Uwe Perbandt, Gründer der Viromed Medical AG, hat zugleich heute sein Vorstandsamt zum Ablauf des 31. Dezember 2026 aus persönlichen Gründen niedergelegt.



Dr. Thomas Gutschlag, Aufsichtsratsvorsitzender der Viromed Medical AG: "Der Wechsel im Vorstand erfolgt in bestem gegenseitigem Einvernehmen mit Uwe Perbandt. Er hat Viromed von Beginn an geprägt und das Unternehmen mit sehr großem Engagement zu einem international führenden Unternehmen im Bereich der Kaltplasmatechnologie entwickelt. Dafür danke ich ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats sehr herzlich. Mit der kürzlich erlangten Marktreife der Viromed-Technologie stehen wir nun vor einer spannenden nächsten Wachstumsphase des Unternehmens. Wir sind überzeugt davon, dass Christian Strauch mit seiner fundierten Vertriebsexpertise der ideale Kandidat ist, um diese Phase erfolgreich mitzugestalten."



Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG: "Ich habe Viromed über viele Jahre mit großer Leidenschaft und einem hoch engagierten Team aufgebaut und bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Als Pionier in der Medizintechnik können wir mit unserer Kaltplasmatechnologie vielen Menschen helfen und viele Leben retten. Umso wichtiger ist es mir, dass mein Lebenswerk, die Viromed Medical AG, bestmöglich weitergeführt wird. Mit Christian Strauch übergebe ich die Verantwortung an einen sehr erfahrenen Nachfolger - meinen Wunschkandidaten - und verlasse den Vorstand mit gutem Gewissen."



Christian Strauch ist Geschäftsführer der pharmedix GmbH, einer Tochtergesellschaft von Viromed. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Aufbau sowie in der Skalierung von Unternehmen im Gesundheitssektor. Herr Strauch baute die Versandapotheke apo-rot - mit 450 Mitarbeitenden und bis zu 100 Mio. EUR Jahresumsatz - auf und verantwortete den Verkauf der Versand-Sparte an die Zur Rose Gruppe bzw. DocMorris (Asset Deal). Als Geschäftsführer zweier DocMorris-Tochtergesellschaften leitete Christian Strauch die Integration von Zukäufen, initiierte den Zukauf von medpex und restrukturierte den Einkauf der Gruppe. Seit 2020 baut er die Vameda Gruppe auf. Zudem gründete er zwei pharmazeutische Großhändler, die 2024 an eine Investorengruppe veräußert wurden, und richtete die pharmedix GmbH als Omni-Channel-Vertriebsgesellschaft neu aus, die 2024 von Viromed akquiriert wurde.



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Über die Viromed Medical AG



Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.



www.viromed-medical-ag.de



Kontakt Viromed



E-Mail: kontakt@viromed-medical.de





Pressekontakt



E-Mail: viromed@kirchhoff.de



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