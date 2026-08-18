Erneuerbare Energien haben im Juli 2026 zusammen 29,0 TWh Strom erzeugt. Damit übertraf die monatliche Produktion nach Angaben der AGEE-Stat alle bisherigen Kalendermonate. Besonders hoch fiel die Stromerzeugung aus Photovoltaik und Windenergie aus. Die erneuerbare Stromerzeugung lag von Januar bis Juli 2026 bei insgesamt 182,2 TWh. Das waren 14,1 TWh beziehungsweise 8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allein im Juli kamen 29,0 TWh hinzu. Der bisherige Monatsrekord stammte aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver