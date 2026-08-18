Wiesbaden - 35,9 Prozent aller Übernachtungen in Österreich sind im Jahr 2024 auf Gäste aus Deutschland entfallen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mit.



Hinter der benachbarten Alpenrepublik folgte Kroatien mit dem zweithöchsten Anteil. Dort waren 22,5 Prozent aller Übernachtungen von Gästen aus Deutschland. Beide Länder verzeichneten deutlich mehr Übernachtungen von Gästen aus Deutschland als von Gästen aus dem eigenen Land (Österreich: 28,3 Prozent, Kroatien: 9,3 Prozent).



Auf Rang drei der EU-Staaten mit dem höchsten Anteil an Übernachtungen von Gästen aus Deutschland lagen die Niederlande (19,2 Prozent). Im EU-Ausland insgesamt waren 11,6 Prozent aller Gästeübernachtungen im Jahr 2024 von Reisenden aus Deutschland. Sie stellten in rund der Hälfte der EU-Staaten die jeweils größte Gruppe aller Reisegäste aus dem Ausland, so zum Beispiel auch in Italien, Frankreich oder Tschechien.



EU-weit am geringsten ist der Anteil der Übernachtungen von Gästen aus Deutschland in Rumänien. Dort entfielen nur 1,6 Prozent aller Übernachtungen im Jahr 2024 auf Gäste aus Deutschland. Darauf folgten die Slowakei (2,5 Prozent) und Finnland (3,1 Prozent). Auch in Schweden (4,3 Prozent) und Frankreich (4,7 Prozent) machen Reisende aus Deutschland einen eher kleineren Teil der Gästeübernachtungen insgesamt aus. In Spanien war der Anteil ihrer Übernachtungen mit 10,9 Prozent ebenfalls etwas kleiner als im EU-Ausland insgesamt (11,6 Prozent).



Außerhalb der EU liegen der europäischen Statistikbehörde Eurostat nur für ausgewählte Länder die Übernachtungszahlen nach dem Herkunftsland der Reisenden vor. So waren etwa in der Türkei 14,9 Prozent aller Übernachtungen im Jahr 2024 von Reisenden aus Deutschland. In der Schweiz waren es 9,9 Prozent und in Norwegen 6,3 Prozent. Auch in diesen drei Ländern machten Gäste aus Deutschland den jeweils größten Anteil an den Übernachtungen von ausländischen Reisenden aus.



Gemessen an den absoluten Übernachtungszahlen gab es EU-weit die meisten Reisegäste aus Deutschland 2024 in Italien (65,3 Millionen Übernachtungen), Spanien (54,9 Millionen), Österreich (47,1 Millionen), den Niederlanden (27,9 Millionen) und Frankreich (21,3 Millionen).





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