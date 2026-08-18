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Asset Standard
18.08.2026 08:30 Uhr
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Carmignac: Die Anleger haben das Handbuch für die Märkte nicht gelesen

18.08.2026 -

10 Fakten, die die Intuition der Anleger in Frage stellen

Um langfristige Performance besser zu verstehen, ist es notwendig, die grundlegenden Ursachen zu betrachten. Die Wertentwicklung von Aktien hängt in erster Linie vom Gewinnwachstum ab, während sich die Performance von Anleihen eher an ihrer Fälligkeitsrendite orientiert. Sobald dieser Rahmen gesetzt ist, liefern die historischen Statistiken einige Erkenntnisse, die kontraintuitiv erscheinen können.

Die erwartete Performance der beiden größten Anlageklassen auf Basis normativer Annahmen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Wertentwicklung von Aktien resultiert im Wesentlichen aus der Gewinnsteigerung und in geringerem Maße aus den an die Aktionäre ausgeschütteten Dividenden. Langfristig tendieren die Gewinne dazu, sich im Einklang mit dem nominalen Wirtschaftswachstum zu entwickeln, also in Höhe des realen BIP-Wachstums zuzüglich Inflation. Bewertungsveränderungen können zwar ebenfalls berücksichtigt werden, dies ist jedoch äußerst komplex, und langfristig gleichen sich diese Schwankungen tendenziell aus.

Anleihen hingegen werden in ihrer Wertentwicklung maßgeblich durch ihre Fälligkeitsrendite bestimmt. Mit Annäherung an die Fälligkeit nähert sich der Kurs einer Anleihe tendenziell dem Nennwert, also dem Rückzahlungswert. Die Rendite selbst setzt sich aus drei Komponenten zusammen: dem von der Zentralbank festgelegten Geldmarktzins, der die Verschiebung des Konsums kompensiert; der Laufzeitprämie, die die mit der Laufzeit der Anlage verbundene Unsicherheit, insbesondere hinsichtlich der Inflation, ausgleicht; und der Kreditprämie, die das Risiko kompensiert, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.

Geht es um Investments, kann unsere Intuition ein schlechter Ratgeber sein, insbesondere kurzfristig. Sie verleitet uns dazu, auf den "richtigen Moment" zu warten, Volatilität mit Risiko zu verwechseln oder zu glauben, Liquidität sei immer eine risikoarme Anlage. Langfristige Daten zeichnen jedoch ein ganz anderes Bild.

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© 2026 Asset Standard
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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