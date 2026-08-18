Baar/Neu-Isenburg (ots) -InfoGuard und 1&1 Versatel erweitern ihre Partnerschaft um den Bereich Cyber Security. Im Rahmen der Kooperation stellt InfoGuard seine umfassende Cyber-Security-Expertise und sein Security-Portfolio künftig auch den Geschäftskunden von 1&1 Versatel bereit - von Cyber Defence und Managed Detection & Response über Incident Response und Penetration Testing bis hin zu Security Consulting.Die zunehmende Verschärfung der Bedrohungslage im Cyberraum stellt Unternehmen vor wachsende Herausforderungen beim sicheren Betrieb verteilter IT-Infrastrukturen aus Cloud-Services, hybriden Arbeitsmodellen sowie IoT- und OT-Umgebungen. Gleichzeitig erhöhen regulatorische Anforderungen und die Professionalisierung von Angreifern den Handlungsdruck. Vor diesem Hintergrund wächst die Nachfrage nach integrierten Lösungen, die Konnektivität, Cyber-Security-Expertise und Betrieb aus einer Hand bereitstellen.Durch die Partnerschaft erweitert 1&1 Versatel sein Geschäftskundenportfolio um die Cyber-Security-Services von InfoGuard. Unternehmen erhalten damit Zugang zu umfassender Security-Expertise und professionellen Services für die nachhaltige Absicherung ihrer digitalen Infrastruktur.Umfassende Cyber-Security-Expertise von InfoGuardAb sofort sind folgende Lösungen und Services von InfoGuard auch über 1&1 Versatel erhältlich:- Cyber Defence: 24/7 Managed Detection & Response (MDR), SOC-, CSIRT- und Incident-Response-Services. Die eigenen Cyber Defence Center in Deutschland und der Schweiz ermöglichen die kontinuierliche Überwachung, Analyse und schnelle Reaktion auf Cyberbedrohungen. Die SOC-Services sind nach ISO 27001 zertifiziert und nach ISAE 3000 Typ 2 geprüft. InfoGuard ist zudem BSI-qualifizierter APT-Response-Dienstleister.- Managed Security Services: Betrieb und Absicherung von Security- und Netzwerk-Infrastrukturen - zuverlässig, kontinuierlich und mit dem Ziel, interne IT- und Security-Teams zu entlasten.- Penetration Tests & Security Consulting: Systematische Identifikation von Schwachstellen durch Penetration Testing und Red Teaming sowie strategische Beratung, Risikoanalysen und Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen wie NIS2 und DORA.Security und Connectivity sinnvoll verbindenEs wird deutlich, dass sich moderne IT-Security und sichere Connectivity sinnvoll ergänzen: Auf Basis eines leistungsfähigen und geschützten Netzwerk-Underlays gewinnt die konsequente Absicherung von IT- und Cloud-Umgebungen zunehmend an Bedeutung. Durch die Bündelung von Connectivity- und Security-Services über einen Anbieter wird es für Kunden von 1&1 Versatel deutlich einfacher, beide Bereiche integriert zu beziehen und ganzheitlich abzusichern.Das Angebot richtet sich insbesondere an Unternehmen mit hohen Anforderungen an Informationssicherheit, Verfügbarkeit und Compliance sowie an Organisationen, die regulatorische Vorgaben wie NIS2 oder DORA erfüllen müssen. Sie erhalten Zugang zu einem umfassenden Security-Portfolio, das Prävention, Detection, Response und strategische Beratung miteinander verbindet - mit dem Ziel, die Cyberresilienz nachhaltig zu stärken."Die zunehmende Automatisierung und Professionalisierung von Cyberangriffen - insbesondere durch den Einsatz von KI - stellt Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Gefragt sind heute Sicherheitslösungen, die Schutz, Transparenz und schnelle Reaktionsfähigkeit vereinen. Mit 1&1 Versatel haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der über eine ausgezeichnete Infrastruktur- und Netzkompetenz verfügt. Gemeinsam schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden, indem wir moderne Cyber-Security-Expertise mit leistungsfähigen Kommunikationslösungen ganzheitlich verbinden und ihnen helfen, ihre Cyberresilienz nachhaltig zu stärken."Daniel Heinzig, Chief Sales Officer, InfoGuard Deutschland GmbH"Viele Unternehmen betreiben heute hochgradig vernetzte IT-Umgebungen mit stetig wachsender Angriffsfläche. Gleichzeitig fehlen oft die internen Kapazitäten, um Sicherheitsmaßnahmen durchgängig umzusetzen und zu betreiben. InfoGuard ergänzt unser Portfolio gezielt um ausgewiesene Expertise in den Bereichen Cyber Defence, Managed Detection & Response und Incident Response. Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden ganzheitlich - von einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur bis hin zur professionellen Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen. So schaffen wir mehr Sicherheit, reduzieren Komplexität und helfen Unternehmen, steigende regulatorische und sicherheitsrelevante Anforderungen erfolgreich zu bewältigen."Ahmet Yayan, Chief Operating Officer, 1&1 VersatelPressekontakt:InfoGuard Deutschland GmbHPressestelleFrankfurter Straße 233, Triforum - Eingang C1D-63263 Neu-IsenburgTel.: 0 6102 7840 930media@infoguard.dewww.infoguard.deOriginal-Content von: InfoGuard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181847/6335220