Zürich - TWINT macht den nächsten grossen Sprung in der Digitalisierung des Schweizer Payments. Ab 2027 steht mit der TWINT Direktlastschrift eine moderne, digitale Lösung für Lastschriften bereit. Die grössten Banken der Schweiz unterstützen das neue Angebot. Für Nutzerinnen und Nutzer wird das Bezahlen wiederkehrender Rechnungen damit so komfortabel wie nie zuvor - direkt in ihrer TWINT App. Rechnungsteller sind mit der Lösung für das Ende des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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