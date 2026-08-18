Basel - Das Biopharmaunternehmen Basilea schaut auf ein starkes erstes Semester 2026 zurück. Für das Gesamtjahr hat das Basler Unternehmen die eigenen Ziele nach oben geschraubt. In den ersten sechs Monaten setzte Basilea laut Communiqué vom Dienstag 119 Millionen Franken um, ein Plus von 14,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hierzu steuerten die beiden vermarkteten Produkte Cresemba zur Behandlung von Pilzinfektionen und das Antibiotikum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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