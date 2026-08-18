Berlin (ots) -Eine Kinderbrille muss die Sehkorrektur zuverlässig unterstützen, gut sitzen und dem Kind gefallen. Gerade vor dem Schulstart stehen Eltern deshalb vor einer Reihe von Fragen: Welche Fassung passt zur Gesichtsgröße? Welche Glasoptionen eignen sich für den Alltag? Was passiert, wenn die Brille beschädigt wird? Und welche Kosten entstehen insgesamt?"Eine Kinderbrille erfüllt ihren Zweck nur, wenn sie gut sitzt und das Kind sie im Alltag zuverlässig trägt. Deshalb sollten die fachliche Eignung von Fassung und Gläsern, der Tragekomfort und die Wünsche des Kindes gemeinsam betrachtet werden", sagt Joëlle Jenny, Augenoptikerin bei Mister Spex.Aus ihrer Beratungspraxis nennt sie sieben Punkte, die Eltern vor dem Kauf klären sollten.1. Aktuelle Sehwerte prüfenVor der Auswahl einer Brille sollte geklärt sein, ob aktuelle Sehwerte oder eine ärztliche Verordnung vorliegen. Klagt ein Kind über Kopfschmerzen, kneift es häufig die Augen zusammen oder hat es Schwierigkeiten, die Tafel zu erkennen, sollten Eltern dies augenärztlich abklären lassen.2. Eine Fassung in der richtigen Größe wählenDie Fassung sollte zur Breite und Form des Gesichts passen. Die Augen sollten möglichst mittig hinter den Gläsern liegen. Bei der Zentrierung prüft die Optikerin oder der Optiker, ob Größe und Sitz der Fassung zum Gesicht des Kindes und zu den benötigten Gläsern passen.3. Auf stabilen und druckfreien Sitz achtenBeim Bücken, Laufen und Spielen sollte die Brille an ihrem Platz bleiben. Nasensteg und Bügel sollten gleichmäßig aufliegen und keine Druckstellen hinterlassen. Gleichzeitig darf die Fassung weder rutschen noch die Bewegungsfreiheit einschränken.4. Fassung und Gläser auf den Alltag abstimmenDie Wahl des Glasmaterials, der Glasdicke und möglicher Veredelungen hängt von den Sehwerten, der Fassung und der Nutzung im Alltag ab. Eltern sollten sich erklären lassen, welche Optionen sinnvoll sind und wie sie sich auf Gewicht, Widerstandsfähigkeit, Pflege und Preis auswirken. Für aktive Kinder kann eine leichte und flexible Fassung sinnvoll sein. Auch die sichere Nutzung beim Schul- und Vereinssport sollte vor dem Kauf besprochen werden.5. Reparatur und Ersatz vorab klärenIm Kinderalltag kann eine Brille verbiegen, zerkratzen oder beschädigt werden. Da Reparaturen oder Ersatzteilbestellungen häufig zwei Wochen oder länger dauern, sollten Eltern bereits beim Kauf mit einer Optikerin oder einem Optiker klären, ob eine Ersatzbrille sinnvoll ist. Das gilt besonders, wenn das Kind täglich auf seine Brille angewiesen ist.6. Das Kind an der Auswahl beteiligenBereits im Grundschulalter haben viele Kinder klare Vorlieben für Farben und Formen. Wenn das Kind die Fassung selbst mit auswählen darf, kann dies die Akzeptanz erhöhen. In der Beratung sollte anschließend geprüft werden, ob das bevorzugte Modell zugleich gut sitzt, bequem ist und den Anforderungen des Alltags entspricht.7. Den Gesamtpreis vergleichenFür einen transparenten Vergleich sollten Eltern den Gesamtpreis aus Fassung und Gläsern betrachten. Dabei ist wichtig, welche Glasarten, Veredelungen und Serviceleistungen bereits enthalten sind und welche Aufpreise entstehen können.Vor dem Kauf sollten Eltern außerdem bei ihrer Krankenversicherung erfragen, ob eine Kostenerstattung möglich ist und welche Voraussetzungen und Unterlagen dafür erforderlich sind.Mister Spex startet KinderbrillenangebotMister Spex erweitert sein Angebot in Deutschland erstmals um Brillen für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Das Sortiment ist seit dem 17. August 2026 im deutschen Onlineshop und ab dem 31. August 2026 in allen 66 eigenen Mister Spex Stores erhältlich.Kinderbrillen sind ab 75,95 Euro erhältlich. Im Preis sind klassische Einstärkengläser mit Basishärtung enthalten. Dünnere Gläser und zusätzliche Veredelungen können gegen Aufpreis gewählt werden.Das Sortiment umfasst Fassungen von Ray Ban Junior, Oakley Youth, Nano Vista und TITANFLEX Kids. In den Stores übernehmen die Optikerteams die Beratung, Zentrierung und Anpassung. Nach dem Kauf sind weitere Anpassungen und Serviceleistungen möglich. Ein kostenpflichtiger Brillenschutz kann zusätzlich abgeschlossen werden.Weitere Informationen und das Kinderbrillen Sortiment sind hier (https://www.misterspex.de/c/brd/480) zu finden.Pressekontakt:Elina Schneiders I Head of Corporate Communications I elina.schneiders@misterspex.deOriginal-Content von: Mister Spex SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156902/6335234