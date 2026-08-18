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Guten Morgen,steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen bremsen die Aktienmärkte am Dienstagmorgen. Trump gibt sich außenpolitisch wieder der Lächerlichkeit preis und droht dem Oman mit Bombardierung. Nach Auslaufen der Berichtssaison fehlen somit klar die positiven Impulse in einem hoch gehebelten Markt (margin debts) - Obacht!Der TOPIX verliert 0,9 %, der Kospi 2,0 %, der Hang Seng 0,4 % und der Shanghai Composite 0,1 %. Besonders schwach sind japanische Halbleiterwerte: Kioxia fallen 5,6 %, Tokyo Electron 5,3 %. Auch hier belasten der Ölpreis und steigende Renditen.Yardeni Research sieht zunehmende Nervosität wegen der steigenden Staatsverschuldung. Hinzu kommen Sorgen über die stark wachsende Kreditaufnahme der Hyperscaler und die Frage, ob die Fed bei erneut steigenden Ölpreisen ausreichend auf die Inflation reagieren wird. Yardeni betont, dass noch keine Panik herrsche, beobachtet aber genau, wie die sogenannten Bond Vigilantes (die großen Bond-Instis) reagieren werden.Auch in Europa steigen die langfristigen Renditen deutlich. Französische Finanzierungskosten erreichten den höchsten Stand seit 2008, deutsche Renditen Niveaus wie zuletzt 2011. In Großbritannien nähert sich die entsprechende Gilt-Rendite 6 %. Japanische Renditen liegen nahe ihren historischen Höchstständen.Goldman Sachs hebt das Zwölfmonatsziel für den STOXX 600 von 660 auf 695 Punkte und die Prognose für das Gewinnwachstum 2026 von 10 auf 15 % an.Einzelwerte: BHP steigert den bereinigten Jahresgewinn um 30 % auf 13,20 Mrd. Dollar, erwartet wurden 12,66 Mrd. Dollar. mehr als die Hälfte des Gewinns kommen vom Kupfer. Die Jahresdividende beträgt 1,72 Dollar je Aktie gegenüber erwarteten 1,54 Dollar. Die Aktie steigt in Australien rund 3,2 %.Nvidia wirft weiter mit dreistelligen Milliardenbeträgen um sich: Das Unternehmen will bis zu 105 Mrd. Dollar für einen großen neuen Rechenzentrumscampus in Ohio bereitstellen, der von OpenAI angemietet werden soll.Ein US-Gericht hat zudem Henkels geplante 725-Mio.-Dollar-Übernahme von Liquid Nails auf Antrag der FTC blockiert.Berenberg hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 83 auf 91 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.Heute: Um 11 Uhr kommt der ZEW-Index. Erwartet werden 30,0 Punkte nach 26,3. Xiaomi berichtet um 11:30 Uhr, Home Depot um 12 Uhr. In den USA folgen ab 14:30 Uhr Baubeginne und Importpreise, um 15:15 Uhr die Industrieproduktion. Hier liegt der Konsens bei +0,4 % nach +0,1 % im Juni.Täglich spannende Marktinfos statt Börsen-08/15? Hier geht's zu unserem Newspilot:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe