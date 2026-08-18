Die kombinierten Auswirkungen von Hitzewelle und Dürre haben Mitte August zur Abschaltung von 13 französischen Kernreaktoren geführt; dies entspricht 20,4 Prozent der gesamten Kernkraftkapazität des Landes. Laut einer AFP-Analyse, die auf Daten des staatlichen französischen Energieversorgers EDF basiert, stellen diese Abschaltungen - begründet mit "umweltbedingten Einschränkungen" oder "externen Umweltfaktoren" - den höchsten Stand seit 2015 dar. EDF rechnet in den kommenden Tagen zudem mit einem Leistungsrückgang in den Kernkraftwerken Blayais, Bugey, Cattenom, Chooz, Golfech, Gravelines und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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